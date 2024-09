Al via la 16esima Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Parte oggi, giovedì 5 settembre, la manizione più attesa di settembre con un programma ricco di novità e proposte. Saranno quattro giorni da non perdere per scoprire e degustare il rinomato passito a Denominazione di Origine Controllata e Garantita, una delle DOCG più piccole d’Italia e l’unica della Bergamasca. Nell’affascinante borgo storico di Rosciate, un suggestivo percorso vi accompagnerà alla scoperta deid’eccellenza dirosciate. Grande novità del 2024 è il ‘KIT SALTAFILA’. È possibile infatti acquistare il ‘kit’ composto da carnet, tracolla e bicchiere direttamente sul sito e non fare più file alle casse della. Acquistando in prevendita, sarà sufficiente recarsi al ‘Ritiro Prevendite’ (area ‘Wine & Food Lounge’ in via Cav. di Vittorio Veneto) con la mail di conferma d’ordine e ritirare il proprio acquisto.