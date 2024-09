Us Open 2024 Sinner sfida Medvedev ai quarti | orario e dove vedere il match

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) New York, 4 settembre- La rivalità fra Jannike Daniilsi appresta a vivere un altro, emozionate, capitolo. I due infatti si sfideranno neidi finale degli Us: unache, per tanti addetti ai lavori, rappresenta una finale anticipata, vista la differenza fra l'italiano e il russo, e il resto dei tennisti rimarsi in corsa per il titolo. Ma, in palio nel duello fra il numero uno del mondo e il quinto giocatore del ranking Atp non c'è lo scettro di campione, bensì il pass per la semifinale, traguardo comunque mai raggiunto in carriera dall'azzurro sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il percorso dei due a New Yorkarriva al confronto condopo aver mandato al tappeto tre statunitensi, ma non solo. Al primo turno, il classe 2001 ha avuto la meglio di Mackenzie McDonald con il risultato di 3-1 (2-6, 6-2, 6-1, 6-2).