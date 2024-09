US Open 2024 Muchova | Consapevole di avere ancora margine di miglioramento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Karolinaha staccato il pass per la semifinale degli US, battendo in due set la brasiliana Haddad Maia dopo il ritorno dall’infortunio al polso: “Purtroppo ho attraversato molti infortuni e so quanto sia difficile riorganizzarmi dopo. Ci sono stati momenti, mesi fa, in cui non ero del tutto sicura delle mie possibilità di tornare così presto a un buon livello. Ho vissuto giorni in cui riuscivo a malapena a muovermi. Per me è fondamentaleun team medico di totale fiducia e un ambiente che mi sostiene nei momenti difficili. Sono molto grata a tutti loro per essere qui a giocare senza dolore“.continua: “Mi sento molto bene, l’unico problema è che sono un po’ malata. Tuttavia ho molta fiducia nel mio tennis, mi sento molto fiduciosa quando si tratta di essere aggressiva, cercare colpi vincenti e andare a rete.