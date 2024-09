Turista svizzera rapinata in centro insieme al marito mentre posa per un ritratto | via gli orologi extra-lusso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Milano, 4 settembre 2024 – Doppio colpo dei predoni diin pienoa Milano. Le vittime sonoe moglie di 49 e 50 anni, entrambi svizzeri, in vacanza a Milano. Gli scippatori sono entrati in azione martedì sera in piazza dei Mercantila donna era seduta davanti a un pittore che le stava facendo un. Il bottino: un Rolex da 50mila euro e un Jaguar da 15mila. Il raid inStando a quanto ricostruito dalla polizia, i due aggressori, descritti come nordafricani, sono entrati in azione alle 22.30 a due passi da piazza Duomo. I due coniugi turisti si sono fermati vicino alla postazione di un artista di strada e la moglie si è seduta per farsi fare un. I rapinatori li hanno visti e si sono avvicinati senza che i due se ne accorgessero.