Tu Si Que Vales spoiler registrazioni | brutta lite tra Zerbi e concorrente

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sabato 21 settembre 2024 riapriranno i battenti di Tu Si Que(QUI tutti i dettagli). Ledello show, però, sono cominciate già da qualche mese. Nel corso dell'ultima ripresa effettuata, ne sono accadute davvero di tutti i colori. Tra gli avvenimenti più esilaranti riportati da SuperGuidaTV c'è stata una discussione particolarmente accesa tra Rudye un. Lo scontro è finito addirittura con la rottura del trofeo della scuderia di Gerry Scotti. Come se non bastasse, c'è stata una sorpresa per Sabrina Ferilli, la quale ha ricevuto la visita in studio di un cantante che ama particolarmente. Inoltre, quest'ultima si è resa protagonista di un siparietto con Giovannino davvero esilarante inerente Temptation Island.