Sostenibilità | nuovo metodo per la purificazione delle acque reflue

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Unper il trattamentopromette di offrire una soluzione più efficiente alladi questi flussi. E’ quanto emerge da uno studio guidato dall’ Università metropolitana di Osaka pubblicato su Environmental Technology & Innovation. Unbiologico per trattare leutilizzando oggetti di plastica mobili ricoperti di biofilm, noti come trasportatori, sta guadagnando importanza e un team guidato dalla Osaka Metropolitan University ha trovato modi per rendere il processo più efficiente. Il processo del reattore a biofilm a letto mobile (MBBR) purifica lemettendo in movimento questi trasportatori per far sì che i microrganismi del biofilm entrino in contatto con la materia organica e altre impurità.