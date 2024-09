Serie C Carpi il ds Bernardi convinto | Questa è la strada giusta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il mercato è alle spalle, le due buone prove con Rimini e Milan danno coraggio, ma lo sguardo di Marco(foto) è tutto sul futuro che per ilsi chiama Perugia. Domenica contro la corazzata umbra (miglior attacco con 6 reti in 2 gare) i biancorossi, dopo i tanti applausi, proveranno anche a conquistare la prima vittoria. "Anche a Busto abbiamo fatto un’ottima gara – le parole del ds – con un primo tempo di spessore, in cui abbiamo avuto buon dominio del palleggio. Abbiamo trovato il vantaggio ma anche almeno altre 2 occasioni per il 2-0. Nel secondo tempo siamo stati più in difficoltà e l’ingresso di Vos ha cambiato la gara, ci hanno messi alle corde ma con spirito di sacrifico e compattezza abbiamo retto sfiorando nel finale anche il 2-1. Penso che nel complesso sia stata una prestazione positiva, un altro passo avanti. Il rigore? Penso proprio che non ci fosse".