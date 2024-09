Se non mi vuoi ti considererò gay Sabrina Carpenter ci casca come Taylor Swift

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 4 settembre 2024)ha da poco pubblicato il nuovo album Short ‘n Sweet che contiene una bonus track (non presente neanche nel catalogo di Spotify Italia) che ha già fatto molto discutere. Il titolo del brano è Busy Woman e parla di una ragazza troppo impegnata. Una busy woman che però per il suo lui trova del tempo per radersi, correggersi il rossetto, essere flessibile e accontentarlo con lo yoga tantrico; tant’è che se lui dovesse rifiutarla lei penserebbe che sia gay. “If you don’t want me, I’ll just deem you gay” canta, letteralmente: “Se non mitigay“.