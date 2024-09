Sanità | Adonp in sciopero dirigenti sanitari non medici della Fond Santa Lucia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (Labitalia) - In mancanza di risposte chiare e risolutive al tavolo che si aprirà domani, giovedì 5 settembre presso il ministero dell'Impresa e del Made in Italy, inonazioneil 12 settembre procederanno ad attivare una giornata didi 24 ore, sia per salvaguardare il futuro di un'eccellenzaa e di ricerca - tanto italiana quanto internazionale - che svolge servizio pubblico, sia per difendere la professionalità dei dipendenti, i livelli occupazionali e la tenuta dei vigenti contratti di lavoro.ha già formalizzato la proclamazione delloalle Istituzioni, all'Azienda e alla Regione Lazio, in seguito alla conclusione con esito negativoprocedura di conciliazione prevista ai sensi dell'art.2 comma 2 legge 146/90, espletata presso la Prefettura di Roma l'8 agosto.