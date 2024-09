Rifiuti Montalti all’attacco | Prelievi inadeguati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Enzo, capogruppo di opposizione consiliare "Insieme per Bagno di Romagna" (lista civica centrosinistra), replica al sindaco Enrico Spighi, sulla cadenza settimanale riguardo il ritiro deiorganici da parte del servizio Hera, con un’altra nota dal titolo "Danni al turismo li fa chi non organizza servizi adeguati, non chi lo segnala". "Mi trovo costretto a replicare allo scritto del sindaco Spighi, che prendendo spunto da una interrogazione del gruppo Insieme per Bagno di Romagna rivolge pesanti e infondate accuse allo scrivente, tralasciando completamente l’essenza del problema segnalato. Ristoratori di una delle frazioni ci hanno riportato pesanti disagi per le modalità di raccolta deiorganici, che stante le elevate temperature estive iniziano rapidamente ad emanare nauseabonde esalazioni, causa l’insufficienza, a loro dire, di un prelievo settimanale".