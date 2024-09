Queer Daniel Craig ballava con Drew Starkey per prepararsi alle scene di sesso

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La star del nuovo film di Luca Guadagnino ha raccontato in che modo si preparavadi passione con il collega.hanno ballato insieme per creare una connessione che li aiutasse nelledipresenti in, il nuovo film di Luca Guadagnino, presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. L'ex star di 007 e il collega interpretano due amanti nella Città del Messico degli anni '50 e durante la conferenza stampa,ha spiegato in che modo hanno cercato insieme di rendere più divertenti le lorointime. Passo a due "Ballare con qualcuno è un ottimo modo per rompere il ghiaccio" ha spiegato"Tutti sappiamo che non c'è nulla di intimo