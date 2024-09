Perché Vannacci non si dimetterà spontaneamente dall’Esercito L’opinione di Butticè

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il panorama culturale e sociale italiano è spesso animato da figure che riescono a polarizzarepubblica attraverso iniziative controverse. Tra queste, il generale Roberto, salito agli onori delle cronache per le sue esternazioni e pubblicazioni da alto ufficiale dell’Esercito ancora in servizio. Dall’agosto 2023, immediatamente dopo la pubblicazione del suo libro “Il mondo al contrario”, ho espresso la mia personale opinione in 3 articoli su Formiche.net, il 22 ed il 29 agosto 2023 (“Io, generale in congedo, sto col ministro Crosetto, e spiego”, e “, la libertà di pensiero non è diritto all’impunità”) e il 29 febbraio 2024 (Cosa racconta la sanzione disciplinare al generale).