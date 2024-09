Paralimpiadi 2024 il campione di volley è troppo alto e dorme per terra | niente letto

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) – Morteza Mehrzadselakjani, dall’dei suoi 2 metri e 46 di altezza, è la stella della Nazionale dell’Iranparalimpica di pallavolo. E alledeve dormire per. Ai Giochi di ParigiMehrzadselakjani guida la sua selezione a caccia del terzo oro consecutivo dopo Rio 2016 e Tokyo 2020. Mehrazd, come è soprannominato, è considerato il secondo uomo piùdel mondo. Nel villaggio di Parigi, riferisce il quotidiano spagnolo Marca, nessuno si è preoccupato di preparare unadeguato alle misure dell’atleta. Il pallavolosta, quindi, deve dormire sul pavimento della sua camera, come ha reso noto Hadi Rezaeigarkani, ct iraniano: “Mehrzad non ha ricevuto una camera personalizzata come a Tokyo ed è stato costretto a dormire per. Questo però non lo distrae dal suo obiettivo, diventare”.