Palmer Watkins e Foden assenti per infortunio nella Nations League

2024-09-04 00:11:07 Il commissario tecnico ad interim dell'Inghilterra Lee Carsley dovrà fare a meno di Phil Foden, Cole Palmer e Ollie Watkins per le partite di UEFA Nations League contro la Repubblica d'Irlanda e la Finlandia a febbraio, dopo che tutti e tre si sono ritirati dalla sua squadra. L'attaccante del Manchester City e giocatore dell'anno della PFA non si è unito alla squadra a causa della malattia, mentre il campione del Chelsea e l'attaccante dell'Aston Villa sono tornati nei loro club per "continuare la riabilitazione dai problemi in corso", ha affermato la FA.