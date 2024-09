Osimhen al Galatasaray | indennizzo sulla futura cessione e la mano di Mertens

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 4 settembre 2024)al. Clausola da 75 milioni e possibile percentuale per il club turco. Lo zampino dinell’operazione. L’affare che porta Victoralsi rivela più articolato del previsto. Il Corriere dello Sport svela i dettagli di un’operazione complessa: “Affare fatto, insomma. Secondo questi termini: il Napoli cedeper un anno in prestito secco, gratuito, fino al 30 giugno; ilcoprirà l’intero stipendio residuo (il totale è 11 milioni a stagione); la clausola rescissoria scende da 130 a 75 milioni, sarà valida per tutti i club del mondo esclusi quelli italiani, e sarà attiva da gennaio 2025.