Netanyahu | tenere corridoio Filadelfia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 23.00 "Manil confine tra Gaza e l' Egitto è necessario per impedire a Hamas di terrorizzare Israele". Così il premier israeliano alla stampa estera. Per liberare gli ostaggi, aggiunge, "bisogna manil controllo del". E' su questo punto, tuttavia, che si sono arenati i negoziati per la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Per protesta, migliaia di manifestanti israeliani si sono radunati davanti alle case di alcuni ministri del governo.