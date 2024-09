Meloni rilancia | L’Italia cresce più degli altri va bene l’export Ma i dati dicono il contrario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Star dietro alla pubblicazione deieconomici mensili e trimestrali può essere noioso. Ed è vero non sempre un decimale in più o in meno indica una tendenza. Ma ignorarli come fa Giorgiaespone al rischio di dire cose non vere. È successo lunedì sera durante l’ospitata a 4 di sera su Rete 4 e di nuovo mercoledì, quando la premier ha pronunciato la sua relazione introduttiva all’esecutivo di Fratelli d’Italia. “stando più di altre Nazioni europee, nonostante il rallentamento dell’economia mondiale e la situazione internazionale”, ha dettosecondo le agenzie. “Imacroeconomici – pil, occupazione, export, investimenti, ecc. – sono estremamente positivi e sono un segnale di grande fiducia“. Dell’occupazione abbiamo scritto ieri: iassoluti sono da record ma sulla qualità di quei posti i numeri sollevano diversi dubbi.