Maxima d’Olanda maxi gilet di Zara gioielli esagerati e zeppe

(Di mercoledì 4 settembre 2024)sta diventando rapidamente la Regina più popolare d’Europa dopo la mini serie andata in onda su Rai 1, ma anche grazie ai suoi look quasi eccessivi che non smettono di stupire piacevolmente. È il caso dell’outfit esibito da Sua Maestà a Rotterdam, dove ha abbinato la borsa di Marni alla giacca-di, sfoggiandoextra large e a dir poco vistosi, ma sempre di grande eleganza., la Regina delle favole La vita diè come una fiaba. Originaria dell’Argentina, incontra per caso a Siviglia il suo principe azzurro, destinato letteralmente al trono, Willem-Alexander, se lo sposa e diventa Regina. La sua storia è quasi incredibile, tanto che le è stata dedicata una fiction, andata in onda in due puntate su Rai 1.