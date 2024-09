La scoperta dell’acqua rossa è il tormentone del 2024

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nel 1992, con sua la granita salata di pomodoro ideata a elBulli (in Catalogna), Ferran Adrià ha segnato una rivoluzione unendo scienza e cucina e aprendo la strada all’epoca in cui gli chef avrebbero abbandonato la ridondanza culinaria per puntare a preparazioni (apparentemente semplici) che lasciano intatto il gusto naturale degli ingredienti, in un tripudio d’estate che coincide con lo zenit della nuova cucina. Oggi, dopo più di trent’anni, sono sempre di più gli chef che hanno fatto proprio questo approccio, andando persino oltre ed estendendo la loro ricerca anche ai non-ingredienti, cioè a quei sottoprodotti della cucina che fino a poco tempo fa sarebbero stati considerati scartati.