IT AIN’T SAFE è il nuovo brano di ALI DOLLAS

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Aliha appena rilasciato il suourban intitolato “It”, che è già disponibile in radio e in digitale, e rappresenta un mix di test significativi e ritmi coivolgenti. Il“It” è ilsingolo di AliÈ in radio e in digitale “IT” (Universal Music Italia), ilurban di ALI. Cosa rappresenta il? Presentato per la prima volta dal vivo a Massa durante il 105 Summer Festival, “It” è unche racconta la storia di una coppia unita come Bonnie e Clyde. La canzone cattura l’intensità e la lealtà del loro legame, mostrando come i due partner si sostengano a vicenda in un mondo pericoloso e imprevedibile. Con un ritmo avvincente e testi incisivi, ilcelebra l’amore ribelle e incondizionato.