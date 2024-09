Da Focene a Maccarese settembre ricco di appuntamenti per grandi e piccini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Fiumicino, 42024 –si preannunciadi eventi nel territorio di Fiumicino, con alcuniimperdibili per gli amanti della musica. Il 6 e il 13, i giardini del Castello disaranno il palcoscenico di “Concerti Jazz”. Ma non è tutto: il 7, alle 19:30, il vivaio dellaSPA, situato in viale dei Collettori, ospiterà Attività per bambini. Un’occasione speciale per i più piccoli di divertirsi e imparare, immersi nella bellezza della Il 13sarà la volta di “The Cinema Show Quartet“, che porterà sul palco le celebri composizioni di Ennio Morricone e Nino Rota, insieme alle indimenticabili colonne sonore di film che hanno fatto la storia della cinematografia.