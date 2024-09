Basket giovanile Benedetto ’64 riparte l’attività con nuovi tecnici

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il conto alla rovescia è terminato e dopo una lunga estate la nuova annata della1964 Cento è iniziata. La stagione 2024/25 rappresenta un anno particolare perchè segnerà il 30esimo anniversario del sodalizio che dal 1995 opera ininterrottamente per la crescita e lo sviluppo della pallacanestroa Cento. L’estate in casa‘64 ha portato all’ingresso di nuove figure nell’organigramma tecnico: Gabriele Giuliani, coach con trascorsi importanti a livelli nazionali e in particolare a Cento, sarà il direttore tecnico e guiderà i gruppi U19 (iscritti al campionato Gold ma che dovranno affrontare il torneo di qualificazione) e U15 Gold.