Angelina Mango star alla festa di chiusura del Pride Village a Padova

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (askanews) – Sabato 7 settembre 2024 ilVirgo, il più grande Festival LGBTQIA+ italiano ospiteràFiera di, in occasione della grandedidella sua XVII Edizione, la cantautrice. Con dieci dischi di platino, tre dischi d’oro e oltre 504 milioni di stream audio e video in soli 12 mesi, la cantautrice ha trionfato74esima edizione del Festival di Sanremo con “la noia” – triplo disco di platino – e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest. Dopo la pubblicazione del suo primo album di inediti “poké melodrama”,ha dato il via al suo tour nei principali festival estivi in Italia e in Europa e proseguirà live in autunno con un tour nei club italiani ed europei.