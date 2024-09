Allerta meteo arancione in Toscana gli esperti | Temporali violenti già dal mattino Le zone a rischio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Firenze, 4 settembre 2024 - Un brusco assaggio d’autunno. Lasi prepara ad affrontare una giornata di maltempo intenso, quella di domani 5 settembre, con un’emessa dalla sala operativa regionale della Protezione Civile peridrogeologico eforti. L'riguarda principalmente lecentro-settentrionali, la costa e l'Arcipelago toscano, ed è valida dalle ore 6 alle ore 18 di domani. Sul resto della regione è stato invece emesso un avviso digialla. Ne parliamo con irologi del consorzio Lamma. Dove possiamo attenderci fenomeni più intensi? "I fenomenirologici più estremi sono attesi sull’arcipelago toscano e sullecostiere, in particolare quelle centro-settentrionali da Piombino in su, così come nelle aree limitrofe.