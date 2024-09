WWE | Judgment Day ancora sconfitto ma Rhea Ripley esce malconcia da Raw

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 3 settembre 2024) A Bash In Berlin per i Terror Twins, Damian Priest e, è stato un autentico trionfo. Gli exDay hanno sbaragliato gli avversari Liv Morgan e Dominik Mysterio prendendosi una grande rivincita dopo settimane difficili. Tuttavia i problemi con gli ex amici e Liv Morgan sonoben lontani dall’essere risolti, ma adessovuole capitalizzare il successo di Berlino tornando a caccia del titolo mai perso sul ring. Sfortuna e problemi per la Mami L’ex campionessa mondiale ha aperto la puntata di Raw chiamando sul ring Liv Morgan. Al posto della campionessa si è invece presentato Dominik Mysterio che ha accampato una serie di scuse, come il jet lag, per commentare la sconfitta di Berlino e ha anche detto che a causa di quel match Liv Morgan non era presente in arena e ha accettato la sfida per conto suo.