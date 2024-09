US Open 2024 Sinner batte Paul e vola ai quarti di finale | si rinnova la sfida con Medveved

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024) New York, 3 settembre– Janniklo statunitense Tommyaididel singolare maschile dell’US. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 3 settembre negli ottavi disconfigge lo statunitense, testa di serie numero 14, per 7-6 (7-3), 7-6 (7-5), 6-1 in 2h42?., che conquista il terzo successo in 4 sfide con l’americano, affronterà neidiil russo Daniil Medvedev. La testa di serie numero 5 supera agevolmente il portoghese Nuno Borges per 6-0, 6-1, 6-3 in 1h51?. Il match-Medvedev si presenta quasi come unaanticipata a Flushing Meadows, in un tabellone orfano di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, usciti di scena al terzo turno. Icontro Medvedev, i precedenti I due tennisti si ritrovano di fronte per la 13esima volta in carriera.