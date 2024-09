Until Dawn Remake tagli del personale per il team di sviluppo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 3 settembre 2024) Ballistic Moon, studio didietro ilper PlayStation 5 e PC di, ha licenziato diversi membri dello staff. Negli scorsi giorni due sviluppatori avevano aggiornato il proprio account LinkedIn affermando di non fare più parte del, tuttavia adesso 11 membri dello staff hanno dichiarato di essere stati licenziati e di essere alla ricerca di un nuovo posto di lavoro. Fra i dipendenti licenziati troviamo il game designer junior Cassy Cornish che, tramite un post su LinkedIn, ha spiegato di far parte degli sviluppatori che hanno recentemente perso il lavoro. Per il momento Ballistic Moon non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale a riguardo dunque non è chiaro se gli sviluppatori licenziati siano undici oppure ci saranno altridel