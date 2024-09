U21 Savona | Felice della convocazione Motta mi dice di giocare senza pensieri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) A due giorni dalla partita contro San Marino, valevole per le qualificazioni agli Europei U.21 2025, il centrocampista azzurro Nicolòè intervenuto in conferenza stampa. Il giocatoreJuventus sta vivendo un momento, vista la fiducia ricevuta in bianconero da Thiagoe lada parte del commissario tecnico Carmine Nunziata: “Sono molto contento edi questa, è la prima e spero ce ne siano altre. Sto vivendo emozioni molto forti, sono più che. Ho ricevuto la chiamata prima ancora del debutto allo Stadium: step by step, ho pensato prima alla partitaJuventus, poi alla maglia dell’Italia”.ha raccontato di sentirsi a proprio agio nel gruppo dell’Under-21, poiché sono presenti ragazzi con i quali ha già avuto modo di interagire in precedenza: “Li conoscevo per giocato contro o insieme.