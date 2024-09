Torna il Festival dello Sforzato Eroico Rosso con 29 cantine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Primo compleanno a due cifre per, loWineesclusivamente dedicato a quello che, a ragione, è considerato il principe dei vini di Valtellina. L’edizione del decennale si terrà venerdì 13 e sabato 14 settembre a Tirano, ma l’organizzazione dell’evento è ormai definita anche nei minimi particolari. "Una due giorni che è il risultato dell’impegno corale di diversi attori: al centro c’è naturalmente lo, ma in un dialogo costante con il nostro centro storico e il territorio circostante", ha sottolineato il primo cittadino Stefania Stoppani. Quindi corti e giardini dei palazzi nobiliari tiranesi, ma anche visite guidate in cantina, percorsi sui terrazzamenti, degustazioni tra i filari e tanta, tanta musica: ben 13 appuntamenti nell’arco delle due serate.