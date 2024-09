Osimhen-Galatasaray il retroscena | clausola abbassata può partire quando vuole

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2024) Victoral, la soluzione di fine mercato per risolvere un problema comune: il Napoli non vedrà più il calciatore fino a fine stagione e viceversa. Un problema rimandato alla prossima estate per rasserenare l’ambiente nella stagione in corso e, allo stesso tempo, evitare che si deprezzi tropo. Anche perchè lada 130 milioni di Victorha subito un taglio netto. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, ci sarebbe unimportante sull’operazione. Il contratto dell’attaccante con il Napoli sarebbe stato allungato di un anno con abbassamento direscissoria a 80 milioni di euro, cifra che il Napoli già chiedeva in questa sessione di mercato. Inoltre, il calciatore avrebbe stilato una lista di 10 top club verso i quali vorrebbe trasferirsi e potrebbe farlo già dal mese di gennaio.