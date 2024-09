Nidi e materne si parte Giochi colori ed emozioni | L’educazione dei bambini riveste un ruolo centrale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Grande emozione ieri mattina per migliaia die le loro famiglie in occasione del primo giorno di scuola neicomunali e nelle scuole dell’infanzia di Modena e provincia. Per celebrare l’inizio del nuovo anno scolastico, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli hanno visitato alcune strutture del sistema integrato 0-6, augurando buon inizio a tutti gli alunni, alle loro famiglie e al personale educativo. La visita ha coinvolto il nido Cividale e la scuola d’infanzia Simonazzi, due strutture situate nel quartiere Buon Pastore e rinomate per il loro innovativo approccio educativo, che prevede molte attività all’aria aperta.