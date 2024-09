Nel ricordo di Ducci e Matteini Al Sesana una serata speciale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) In scena il primo dei quattro convegni di settembre assegnati dal Masaf. Ladi mercoledì con le classiche sette corse in programma è dedicata a due grandi uomini di cavalli ovvero Marcelloe Mauro. Con due ruoli diversi ma entrambi profondamente innamorati di questo sport.ha lasciato un impronta indelebile nello sviluppo qualitativo dei trottatori italiani, grazie ai suoi contatti in America ha avuto l’occasione ma soprattutto l’intuito di importare cavalli del calibro di Uconn Don e Moni Make. Mauro, babbo di Massimiliano e Manuele, invece è stato un artigiano della mascalcia. Nella sua bottega nel vecchio ippodromo di Firenze oltre ad aver ferrato i migliori cavalli toscani ha trasmesso l’arte dei ferri ai figli che sono entrati nel mondo del trotto come maniscalchi e solo qualche anno dopo hanno deciso di prendere la licenza per correre.