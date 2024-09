LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | piove tanto in ritardo Luna Rossa-New Zealand

Leggi tutta la notizia su oasport

14.49 Inè stato spostato il campo di regata a causa del mutamento delle condizioni atmosferiche e del vento. 14.47 Partenza fissata tra 8 minuti. Masembra avere problemi. La maledizione di Newsembra colpire ancora 14.46 Attenzione, è entrata dell'acqua susotto al fiocco. Spithill abbandona la sua posizione e va a capire cosa sta succedendo. 14.44, ritardata la partenza. 14.43 C'èvento nel lato sinistro del campo. Continua are. 14.43 3 minuti alla partenza. 14.42 L'equipaggio diè il solito, con Bruni e Spithill timonieri; Tesei e Molineris i trimmer. 14.41 5 minuti al via della regata trae New. 14.40 Tra round robin e regate preliminari, sin quiha perso tre volte contro New