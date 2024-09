Leao il principino che quando replica non ha nulla da dire | ma lo abbiamo creato noi

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 sett – Quanto successo trae Paolo Di Canio, con Theo Hernandez sullo “sfondo”, è latta conseguenza di anni di delirio di massa. Anni di supervalutazioni totalmente immotivate, di esaltazioni, di altari del calcio esistenti solo ed esclusivamente in Italia. Stagioni intere in cui soprattutto il primo dei due non ha quasi mai inciso, ma che non si capisce come sono bastate per elevarlo a idolo della tifoseria rossonera e a invidia delle altre. Cosa può produrre un tale delirio di massa, se non l’egomania estrema di un individio, chiunque esso sia?, il finto fenomeno che ora assaggia il peso delle critiche La prima cosa che un simile atteggiamento di massa può generare in un calciatore è la convinzione di sentirsi il padreterno. Un padreterno sempre e soltanto nell’Italia che trasforma in Pelé chiunque – tranne gli italiani, ovviamente – questo deve essere chiaro.