La Peste Suina Infausta | Crisi e misure di emergenza in Lombardia

(Di martedì 3 settembre 2024)nel Nord Italia:Senza Precedenti e Sfide per Allevatori e Autorità Lacontinua a diffondersi nel Nord Italia, colpendo in modo devastante gli allevamenti di suini. Attualmente, i focolai accertati sono 18 in, 5 in Piemonte e 1 in Emilia-Romagna. Giovanni Filippini, commissario straordinario per l’, ha confermato che oltre 50.000 maiali sono stati abbattuti nel tentativo di contenere l’epidemia. La malattia è fatale per i suini domestici e selvatici, ma non rappresenta un pericolo per l’uomo. Evoluzione dellaLa situazione sta peggiorando rapidamente. Recentemente, è emerso un caso positivo in un allevamento lodigiano a Marudo, portando alla decisione di abbattere 1.500 maiali. L’area del Piacentino, rinomata per la produzione di salumi Dop, è stata gravemente colpita la scorsa primavera.