Innovazione dal sudore delle dita possibile monitorare i valori vitali

(Di martedì 3 settembre 2024) E’ stato realizzato un dispositivo indossabile che si applica sulla mano come un cerotto e utilizza ilpercontinuamente, come i livelli di glucosio, vitamine e farmaci presenti nell’organismo. Questo importante risultato e’ stato raggiunto dagli scienziati dell’Universita’ della California di San Diego, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Nature Electronics per rendere noto il proprio lavoro. Il team, guidato da Joseph Wang e Aiiso Yufeng, ha ideato il prototipo di un cerotto intelligente alimentato con ilche permette di analizzare vari parametri di salute. Il dispositivo si avvolge comodamente attorno a un dito e trae energia dalpresente sulla punta del dito.