Impennata di truffe conti prosciugati | le operazioni a rischio e l’identikit dei clienti colpiti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 3 settembre 2024) Sempre più italiani vittime dionline, che, seppur in lieve diminuzione, crescono però per quanto riguarda gli importi sottratti. La fotografia scattata dall’Osservatorio CRIF – Mister Credit sulle Frodi Creditizie relative all’intero 2023 non lascia scampo. Diminuiscono leggermente le frodi, scende l’interesse dei truffatori per le carte di credito, ma aumentano di parecchio le cifre rubate suidegli italiani. Vediamo nel dettaglio cosa dice il report. Le frodi basate sul furto di identità rimangono una minaccia preoccupante per il settore del credito, in particolare per il credito al consumo. Stando ai dati riportati dall’Osservatorio CRIF – Mister Credit sulle Frodi Creditizie relative all’intero 2023, lo scorso anno sono stati registrati oltre 32.400 casi diin Italia, con un importo medio per frode di 4.666 euro.