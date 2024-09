Il Tempo delle Donne 2024 mette al centro il Lavoro | i protagonisti e gli eventi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 3 settembre 2024) Dal 12 al 15 settembre in Triennale Milano torna Il. Inchieste e spettacoli, concerti e laboratori, workshop e interviste. Con oltre 250 ospiti e le grandi firme del Corriere della Sera. Tema di quest’anno? “: Pari occupazione, pari reddito, pari libertà”. Un evento live, che si può seguire anche in streaming su corriere.it e sui social con gli hashtag #tddÈ il, come nella prima edizione del 2014, la parola chiave attorno a cui si svilupperà il ricco palinsesto de il, la festa-festival di Corriere della Sera, nata da un’idea de La27esimaOra, in programma dal 12 al 15 settembre in Triennale Milano.