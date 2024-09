I metodi di gestione sulla biodiversità la prima analisi su vasta scala

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Arezzo, 3 settembre 2024 – Grazie a campioni raccolti da 146 foreste in tutta Europa, dall'Italia alla Svezia, dalla Francia alla Lituania, è stata realizzata lasudegli effetti che producono i diversidie resilienza di questi importantissimi ecosistemi. Lo studio, pubblicato sul Journal of Applied Ecology, ha coinvolto 12 Paesi e 54 ricercatori in unacollaborazione internazionale guidata da Sapienza Università di Roma e Crea di Arezzo. Alla ricerca hanno collaborato anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con Istituto per la BioEconomia di Roma e Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri di Firenze, l'Eurac Research di Bolzano, l'Università dell'Insubria, l'Università di Sassari e l'Università di Padova.