Giuseppe Garibaldi rifiuta di sfilare sul tappeto rosso di Venezia il motivo

(Di martedì 3 settembre 2024) Sul red carpet della Mostra del Cinema distanno sfilando decine di celebrità, tra attori italiani e di fama internazionale e anche grandi registi. Suldel Festival però hanno sfilato anche influencer, ex gieffini, ex naufraghi e personaggi più o meno noti dei social e della televisione. L’invito è arrivato anche a, che però alla fine ha deciso dire, per unvalido. L’ex gieffino in una storia Instagram ha rivelato di aver cambiato idea dopo aver visto le grandi personalità legate al cinema che si sono presentate aha spiegato che si sarebbe sentito fuori luogo, ma si è anche augurato di poter andare alla Mostra del Cinama in futuro per dei meriti.non sarà a: “Ma io chi sono per stare lì in mezzo a questi attori?!”. “Buongiorno a tutti.