Europei di Ciclismo su Strada l’Italia in gara dall’11 settembre | i convocati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024) Limburgo – E’ tutto pronto per glidisua Limburgo, in Belgio. La competizione si svolgeràal 15punta alle medaglie. Iazzurri – Fonte Agc/coni.it Nella prova in linea maschile andranno alla caccia di una medaglia Edoardo Affini, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Jacopo Mosca, Andrea Pasqualon, Matteo Trentin, Simone Consonni e Jonathan Milan mentre in quella femminile ci proveranno Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Elena Cecchini, Maria Giulia Confalonieri, Barbara Guarischi, Gaia Masetti, Vittoria Guazzini (foto ANSA) e Chiara Consonni. Prenderanno parte alla cronometro maschile gli stessi Affini e Cattaneo. Tra le donne, invece,potrà contare sulla suddetta Guazzini e su Elena Pirrone. Foto Sprint Cycling Agency/ feder.it ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.