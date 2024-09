Droga in piazza XX Settembre a Bologna | un arresto e trenta identificati per spaccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024), 32024 - Oltrepersone identificate, unpere un sequestro dia carico di ignoti. È questo il risultato dei controlli messi in atto dalle forze dell'ordine e dalla polizia locale nella zona che comprendeXXe le vie limitrofe, il parco della Montagnola, Galleria 2 Agosto, la stazione ferroviaria e l'autostazione. Tra le oltrepersone identificate, inXXun ventiquattrenne nigeriano è stato denunciato per resistenza e anche per porto abusivo di armi, visto che aveva con sé un coltello. Sempre nel corso dei controlli tre giovani tra i 20 e i 30 anni, un pachistano e un italiano inXX, un gambiano inSan Francesco, sono stati sanzionati perché trovati in possesso di modiche quantità di. I primi due dalla polizia e il terzo dalla polizia locale.