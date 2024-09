Don Coluccia | solidarietà dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024)esprime il sostegnogiunta regionale a Dondopo le intimidazioni subite al Quarticciolo Il, ha espresso la sua pienaa Don Antonio, il sacerdote impegnato nella lotta contro la criminalità organizzata, che è stato recentemente vittima di una grave intimidazione durante una manifestazione per la legalità nel quartiere Quarticciolo di Roma. In un messaggio pubblicato su Facebook,ha condannato l’episodio, definendolo “un’intollerabile intimidazione” e ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto da Donnel contrasto alla criminalità. “La violenza gratuita inferta a Don Antonio testimonia quanto sia necessario il suo prezioso operato. Resteremo sempre al suo fianco,” ha scritto il, ribadendo il sostegno non solo personale ma anchegiunta regionale del