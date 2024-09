Dimitrov-Tiafoe oggi in tv | orario canale e diretta streaming US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Grigorse la vedrà contro Francesnei quarti di finale degli US, ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. Il bulgaro, numero nove della classifica mondiale, è reduce da una cruenta lotta al quarto turno, quella durata cinque set e più di tre ore e mezza per avere la meglio nei confronti del russo Andrey Rublev, sesta forza del tabellone. Lo statunitense, invece, ha sconfitto in quattro parziali il bombardiere australiano Alexei Popyrin, giustiziere al terzo round del campionissimo serbo Novak Djokovic. Il bilancio degli scontri diretti premia, che si trova in vantaggio piuttosto saldamente per 3-1 e partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers.