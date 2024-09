Da Boccea a San Pietro bomba d’acqua su Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 –oggi con pioggia, tuoni e forte vento. Il caldo afoso martedì 3 settembre si fa da parte e lascia spazio al maltempo che investe la capitale, con strade allagate e in diversi quartieri. In via del Crocifisso, a pochi passi dal Vaticano, l’acqua ha sommerso le auto fino all’altezza delle portiere. Nonostante il temporale fosse previsto, moltini sono stati colti di sorpresa. Dopo una serie di giornate da bollino rosso con il caldo afoso anche nel Lazio sono calate le temperature, quella di oggi è, infatti, una giornata da bollino giallo. Dagli oltre 30 gradi dei giorni scorsi si è passati ai 24 di oggi e anche per domani e dopo sono previsti forti acquazzoni.