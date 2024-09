Clochard si sente messo alle strette e lancia pietre contro gli agenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024)viene avvicinato dagliper essere indentificato ma lui in tutta risposta scappa edi loro delle: 43enne camerunense denunciato. Si tratta di un uomo già notoforze dell’ordine segnalato da mesi in via Setificio dove aveva realizzato la sua "dimora" su una panchina. Era già noto ai servizi sociali per la sua abitudine di esagerare con l’alcol e bivaccare sulle panchine. Ora dovrà rispondere di violenza, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di oggetti atti a offendere e rifiuto di fornire legeneralità . Il lancio delledomenica mattina in via Paladini (aveva lasciato via Setificio dove in tanti lo avevano segnalato) dove glisono statirtati dai residenti.