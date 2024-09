Casa di Gesso torna in scena Al via corsi dal teatro alla danza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024)di, la "Scuolina die arti sceniche" a misura di nuove generazioni riprende, da lunedì 16 settembre, le tante attività e introduce nuovi. Lo spazio – un progetto gestito dall’associazione Aidoru nel verde delle campagne di San Vittore, in via Braghittina 879 -, è stato appena riqualificato con la piantumazione di varie specie arboree ed erbacee e arricchito di una grande decorazione muraria realizzata dall’artista Giorgia Valmorri. Dall’anno scolastico 2024/2025, Aidoru è soggetto accreditato dal Ministero dell’istruzione e del Merito per l’area teatrale-performativa e linguistico-creativa per la promozione dei temi della creatività nel sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso il Piano delle Arti.