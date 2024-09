Bonus mamme anche per le autonome nel 2025 | tutte le novità in manovra

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 3 settembre 2024) Il Governo si prepara a presentare entro il 20 settembre il nuovo Piano strutturale di bilancio, da presentare in Unione europea per garantire il rientro da debito pubblico. Un documento che prenderà il posto della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza e che definirà in parte lafinanziaria per il, nella quale l’esecutivo vorrebbe potenziare gli strumenti per le famiglie, tra cuiil. L’intenzione dell’esecutivo sarebbe quella di utilizzare alcune risorse non sfruttate per varie misure lo scorso anno per ampliare la platea che ha diritto a questo sussidio. Non si tratterebbe più soltanto delle lavoratrici dipendenti, madi quelle, come funziona nel 2024 La legge di bilancio per il 2024, diramata lo scorso anno, ha introdotto un sussidio per le lavoratrici dipendenti che hanno almeno due figli.