Addio a Giorgio Antonini | la leggenda degli stunt-man italiani

(Di martedì 3 settembre 2024), uno dei più rinomati e rispettatiman, è morto il 2 settembre 2024 all’età di 59 anni. Figlio d’arte,è cresciuto immerso nel mondo del cinema, seguendo le orme del padre Artemio, anch’egli un famosoman.a uno dei volti più amati del cinema. La carriera diè stata segnata da collaborazioni con alcune delle produzioni cinematografiche più iconiche della storia, in particolare come controfigura in franchiseri come Indiana Jones e James Bond., foto Instagram – VelvetMagUna carriera dedicata al rischioè stato una presenza costante sul set di molti film d’azione, dove la sua abilità di eseguire sequenze pericolose con precisione e sicurezza lo ha reso uno dei migliori nel suo campo.