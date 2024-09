Abbandona il figlio di pochi mesi in auto | denunciata mamma 29enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Per fortuna questa volta il dramma è stato soltanto sfiorato. Tutto merito del pronto intervento dei vigli urbani di Vigevano. Secondo quanto si apprende, una donna di 29 anni, di origini cubane e residente a Bereguardo, comune di poco più di 2mila abitanti in provincia di Pavia, è stataper abbandono di minori: aveva lasciato ildida solo nell’.Leggi anche: Lasciata morire di fame nella culla, la scioccante fine della bimba di 4 anni L’intervento decisivo dei vigili urbani di Vigevano Il fatto si è verificato in una zona che si trova vicino all’ospedale di Vigevano. Una pattuglia della polizia che transitava per caso in quel momento si è accorta della presenza del bambino, sistemato su un seggiolino sul sedile anteriore dalla parte del passeggero. L’in cui si trovava il piccolo aveva finestrini e porte chiuse.